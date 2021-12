Spazio, Elon Musk si difende: “In orbita c’è posto per tutti” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Intorno alla Terra c’è abbastanza Spazio per mettere in orbita “decine di miliardi” di satelliti. Lo ha dichiarato il miliardario Elon Musk al Financial Times, dopo che la Cina lo ha accusato perché la sua stazione spaziale è stata costretta ad effettuare una manovra per evitare la collisione con un satellite di Starlink, che fa capo a SpaceX, compagnia fondata dall’imprenditore sudafricano, naturalizzato americano. Anche il direttore dell’Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher, ha ammonito che le migliaia di satelliti messi in orbita da Starlink ridurranno lo Spazio per i concorrenti. Musk ribatte che “un paio di migliaia di satelliti non è niente. E’ come dire ‘guarda, ci sono duemila auto sulla Terra’. Non è niente”, ha detto ancora Musk, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Intorno alla Terra c’è abbastanzaper mettere in“decine di miliardi” di satelliti. Lo ha dichiarato il miliardarioal Financial Times, dopo che la Cina lo ha accusato perché la sua stazione spaziale è stata costretta ad effettuare una manovra per evitare la collisione con un satellite di Starlink, che fa capo a SpaceX, compagnia fondata dall’imprenditore sudafricano, naturalizzato americano. Anche il direttore dell’Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher, ha ammonito che le migliaia di satelliti messi inda Starlink ridurranno loper i concorrenti.ribatte che “un paio di migliaia di satelliti non è niente. E’ come dire ‘guarda, ci sono duemila auto sulla Terra’. Non è niente”, ha detto ancora, ...

