Sequestrati 2 quintali e mezzo di botti

Due quintali e mezzo di "botti di Capodanno": è quanto sequestrato nell'ultima operazione in ordine di tempo della Questura di Taranto. In pieno centro città, sul lungomare Vittorio Emanuele, un insospettabile giovane tarantino di 32 anni aveva avviato una fiorente commercio di fuochi d'artificio la cui vendita è consentita solo alle rivendite autorizzate. A scoprire l'illecito traffico i Falchi della Squadra Mobile, particolarmente impegnati in questo periodo di fine d'anno al contrasto di questo illegale commercio. Nei giorni di appostamento precedenti all'operazione, i poliziotti hanno registrato i movimenti del giovane, notando che spesso usciva di casa con un cartone tra le mani e, dopo averlo poggiato nel portabagagli della sua auto, ripartiva in tutta fretta. Ieri mattina, dopo aver notato l'ennesimo identico ...

