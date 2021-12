Rosemary Kennedy aveva un anno meno di John Dei 9 fratelli | solo di lei si sa pochissimo La colpa? Una disabilità intellettiva | inaccettabile per tutti Tranne che per sua sorella Eunice

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Se ne parlava tanto alla fine della Prima Guerra Mondiale eun nome quasi carino: spagnola, la chiamavano. Pareva più il titolo di una canzone romantica che non una minaccia. Invece così era detta l’influenza micidiale che infuriò dal 1918 al 1920, facendo più vittime della guerra. La donna della quale vi raccontiamo la storia nacque nel bel mezzo di quella tragedia, il 13 di settembre del 1918. Si partoriva in casa, all’epoca, e la sua mamma, Rose Fitzgerald, non faceva eccezione. Di figli negià avuti due e tutto era andato per il meglio. Invece quella volta il suo medico di fiducia fu trattenuto al capezzale di un’altra paziente checontratto la spagnola e il parto andò troppo per le lunghe. La famigliaal completo in una foto degli anni Trenta. Seduti, da ...