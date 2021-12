(Di giovedì 30 dicembre 2021)– “Ho firmato l’ordinanza che vieta idi. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattutto dei minori, spesso vittime di incidenti, evitiamo di terrorizzare gli animali e di inquinare l’ambiente. Festeggiamo il nuovo anno in sicurezza”. Lo annuncia in un tweet il sindaco di, Roberto Gualtieri. “Dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2022” vige il “assoluto di usare materiale esplodente,artificiali, petardi,, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita…”, si legge nell’ordinanza sindacale n. 247 valida per tutto il territorio comunale della Capitale. Il provvedimento entra nel dettaglio tipologico dei materiali, specificando puntualmente quelli ...

Advertising

ilfaroonline : Roma e Ostia, divieto di botti e fuochi d’artificio a Capodanno - Roma_Amore_Mio : #caputMundi La nevicata del 27 dicembre 1940 fu davvero epocale! Gli scavi di Ostia antica si svegliarono sotto un… - TLidodiOstia : ? da venerdì 7 a domenica 30 gennaio | mostra ?? COSA DIVENTEREMO? ?? riflessioni intorno alla natura di Antje Damm a… - pizzaboypat : @eele_naa dici roma roma e poi metti le foto di ostia ble - AntonioRomane13 : RT @ArmoniosiAccent: Io e la mia famiglia siamo in Sicilia, per potere rientrare a casa cosa dovremmo fare? Nuotare fino ad Ostia e poi fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ostia

... vincendo tre tappe (Villa Pamphili, Rocca San Giovanni e Arezzo) e anche il Master Finale di;... acon Valentina Tommasi), e sempre a fianco di Giulia anche i primi due tornei internazionali ...... Acilia (X Municipio, via di Macchia Saponara 7 - 9, angolo via Morelli), Lido di(X ... mentre riaprono al pubblico, per tutto il periodo del Piano straordinario di pulizia varato da...Aritmeticamente in Final Eight, il Club di Roma nord è pronto a disputare la penultima di andata, gara che, insieme a quella dell’8 gennaio in casa del Todis Lido di Ostia, si rivelerà decisiva per il ...'Con la sentenza del Consiglio di Stato e con il trasferimento della delega al Litorale a Roma Capitale abbiamo l’opportunità di ripensare completamente il litorale romano' ...