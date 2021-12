Obbligo vaccinale per tutti o Super green pass sul lavoro? Draghi la decisione più difficile (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sarà sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, in programma tra il 3 e il 5 gennaio 2022, l'ipotesi dell’estensione del Super green pass a tutti i lavoratori, una misura da sempre sostenuta da Brunetta, ma ora anche da... Leggi su today (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sarà sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, in programma tra il 3 e il 5 gennaio 2022, l'ipotesi dell’estensione deli lavoratori, una misura da sempre sostenuta da Brunetta, ma ora anche da...

Advertising

GiovaQuez : Giani (Toscana): 'Faccio appello al Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quel… - HuffPostItalia : Garattini: 'Serve l'obbligo vaccinale. L'Italia faccia da apripista' - AndreaMarcucci : Condivido virgola per virgola l’appello al governo #Draghi del presidente @EugenioGiani in vista delle decisioni ch… - NChirullo : @beersnfc @giulianol L'OBBLIGO VACCINALE VELATO, in modo che lo #Stato, senza prendersi responsabilità, ti IMPONE… - claudiadido : RT @mgmaglie: Naturalmente impedire di usare mezzi di trasporto a lavoratori e studenti per raggiungere posti di lavoro e scuole rappresent… -