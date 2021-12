Manovra: Boschi, 'Italia ora corre ma metodo viziato' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti di questa legge di Bilancio. Molte misure contenute nella Manovra le abbiamo condivise, altre le abbiamo proposte, come le norme per l'occupazione femminile, la riduzione delle tasse e il bonus cultura per i diciottenni". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, nella dichiarazione di voto sulla legge di Bilancio "Eppure –ha proseguito- è una legge di Bilancio viziata politicamente per il metodo che è stato usato: i tempi sono stati compressi e il vero dibattito limitato ad un solo ramo del Parlamento. Noi pensiamo che vada superato il bicameralismo paritario, ma con una riforma costituzionale, non con strappi istituzionali. Chi oggi fa finta di niente perché abbiamo un Governo di cui ci fidiamo non potrà parlare un domani quando ci sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti di questa legge di Bilancio. Molte misure contenute nellale abbiamo condivise, altre le abbiamo proposte, come le norme per l'occupazione femminile, la riduzione delle tasse e il bonus cultura per i diciottenni". Lo ha affermato Maria Elena, capogruppo diviva alla Camera, nella dichiarazione di voto sulla legge di Bilancio "Eppure –ha proseguito- è una legge di Bilancio viziata politicamente per ilche è stato usato: i tempi sono stati compressi e il vero dibattito limitato ad un solo ramo del Parlamento. Noi pensiamo che vada superato il bicameralismo paritario, ma con una riforma costituzionale, non con strappi istituzionali. Chi oggi fa finta di niente perché abbiamo un Governo di cui ci fidiamo non potrà parlare un domani quando ci sarà ...

