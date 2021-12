Legge di Bilancio, Fratelli d’Italia protesta fuori da Montecitorio: “Inviamo lettera di denuncia a Mattarella. La manovra non è stata discussa” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “FdI ha organizzato questa iniziativa per denunciare quello che sta accadendo in Italia. Una maggioranza sgangherata ha prodotto una manovra sbagliata, basata più su interessi e interventi-marchetta. Quello che è accaduto è scandaloso, per questo oggi FdI invierà al Capo dello Stato una lettera di denuncia per raccontare quanto sta accadendo. Questo documento non è stato discusso alla Camera”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, a margine di un presidio contro la Legge di Bilancio davanti a Montecitorio nel quale è stato esposto lo striscione ‘Maggioranza frantumata, finanziaria sgangherata’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) “FdI ha organizzato questa iniziativa perre quello che sta accadendo in Italia. Una maggioranza sgangherata ha prodotto unasbagliata, basata più su interessi e interventi-marchetta. Quello che è accaduto è scandaloso, per questo oggi FdI invierà al Capo dello Stato unadiper raccontare quanto sta accadendo. Questo documento non è stato discusso alla Camera”. Lo ha detto il capogruppo dialla Camera, Francesco Lollobrigida, a margine di un presidio contro ladidavanti anel quale è stato esposto lo striscione ‘Maggioranza frantumata, finanziaria sgangherata’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

