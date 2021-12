(Di giovedì 30 dicembre 2021) Parte ail, e in tal senso proseguono i lavori di piantumazione di alberi e arbusti. Infatti i lavori di consegna e piantumazione delle piante, alberi e arbusti, messe in dote del comune didalla Regione Lazio rientrano nell’ambito del”. “Dopo alcuni ritardi dovuti a questioni metereologiche che hanno rallentato alcune operazioni legate allo sradicamento delle piante da trasportare, ora il” si avvia verso la conclusione – ha detto l’Assessore all’Ambiente del Comune diMario di Pietro. “L’amministrazione comunale ha effettuato tutti i lavori preliminari di individuazione delle zone e di preparazione del terreno e ora si stanno completando le operazioni di ...

italiaserait : Lanuvio, via a progetto Ossigeno, di cosa si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : Lanuvio via

Lanterna

Una doppia torta per Papa Francesco . Il pasticciere diAntonio Pasqualucci , 57 anni, è riuscito a 'invogliare il palato' del Santo Padre. Le sue torte, prodotte nel negozio diRossini ad Albano dove Pasqualucci lavora, sono servite per ......Comunale diha pensato, in collaborazione con l'associazionismo del territorio, per animare la città dall'8 dicembre al 6 gennaio. "Nonostante ci sia ancora preoccupazione e cautela per...Parte a Lanuvio il Progetto Ossigeno, e in tal senso proseguono i lavori di piantumazione di alberi e arbusti. Infatti i lavori di consegna e piantumazione delle piante, alberi e arbusti, messe in dot ...L'Assessore all'Ambiente, Mario di Pietro: il progetto si avvia a conclusione, stiamo completando la consegna di oltre 600 nuove piante.