Juventus-Ramsey ai titoli di coda: il gallese costa ai bianconeri più di Ronaldo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ogni minuto in campo di Ramsey costa alla Juventus più di quanto ha pagato Ronaldo. Un salasso che i bianconeri non possono più sostenere: ecco perchè urge trovare una nuova sistemazione al... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ogni minuto in campo diallapiù di quanto ha pagato. Un salasso che inon possono più sostenere: ecco perchè urge trovare una nuova sistemazione al...

capuanogio : Ogni minuto in campo di #Ramsey costa alla #Juventus più di quanto pagato per #Ronaldo (#Tuttosport) ?? - romeoagresti : Previsto un nuovo contatto in settimana tra la #Juventus e gli agenti di #Ramsey: parti al lavoro per trovare una c… - FinancialSs : #Juventus, #Ramsey costa più di #CristianoRonaldo. Nel 2021 ha giocato 840 minuti, guadagnando 8.928 euro per ogni… - PauloVinay : RT @capuanogio: Ogni minuto in campo di #Ramsey costa alla #Juventus più di quanto pagato per #Ronaldo (#Tuttosport) ?? - Pall_Gonfiato : Juventus-Ramsey ai titoli di coda: il gallese costa ai bianconeri più di Ronaldo -