Il Club del Libro Nerd | Acerboli e la città sommersa

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il vostrodelpreferito oggi vuol parlare die la, il romanzo d’esordio di Don Ugo Moncada, un sacerdote che, nonostante gli stereotipi che circondano il proprio ruolo, ha deciso di cimentarsi in un fantasy. Noi della redazione lo ringraziamo per averci dato l’opportunità di leggerlo inviandocene una copia. Ilè edito grazie al progetto editoriale di Bookabook (2021 – 544 pagine) e le pregevoli illustrazioni sono opera di Andrea Raschi. Sinossi Alle pendici del Monte Tifo si apre un’angusta grotta. È lì che Geremsaia, il guardiano della Collegiata, conduce un gruppo di amici, accendendo in loro il desiderio di svelare il segreto che aleggia sul misterioso dedalo di gallerie che si estende nelle profondità della terra: la ...

Advertising

Eurosport_IT : L'International Business Times lancia la bomba: arriverà la proposta del Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF)… - sscnapoli : È scomparso Hugo Maradona. Il cordoglio del club. - AlfredoPedulla : #Insigne: la proposta del #Toronto (da accettare) conferma che quanto raccontato sui club italiani era (fin qui) ar… - Profilo3Marco : RT @MarcoCH0: 'Steven #Zhang e #Suning sono impegnati al 100% nel controllo dell'Inter. Per questo il presidente dell'Inter ieri ha smentit… - HuffPostItalia : Dalle Regioni a Galli, il club del 'si può fare di più' sulle restrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Club del

E dall'esito dei test si capirà se anche ilbianconero dovrà fare la conta delle assenze causa ... Come Thibaut Courtois ed Eduardo Camavinga , due dei quattro calciatoriReal Madrid risultati ...Il primo colpo di mercatoGenoa a Stelle&Strisce rappresenta dunque una sorta di paradigma circa il modus operandi di nuovi proprietari. E lo è per almeno altri due motivi. Uno è il ...Il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, si è raccontato ai microfoni ufficiali del club di via Arcivescovado rispondendo alle domande della rubrica "Quello che non tutti ...Accostato a diversi club di Serie A, tra i quali anche la Juventus, Julian Alvarez, bomber classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina, potrebbe continuare la propria carriera ...