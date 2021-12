Ftse Mib chiude l’anno piatto | boom di UniCredit nel 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Grazie ad un rialzo di un punto percentuale abbondante nell’ultima settimana, il mese di dicembreMib si è chiuso in aumento del 3,8% portando il saldoal +23% (+24,7% per la capitalizzazione, salita a 757 miliardi). In particolare evidenza il numero dei debutti che, a 49, hanno fatto segnare il livello maggiore dal 2000 (22 nel 2020). Nella performance migliore del listino principale è stata registrata dalle azioni(+77,2%), seguite da CNH Industrial (+65,7%) e da Interpump (+59,3%). Annata decisamente positiva anche per Eni (+42,8%) e Poste Italiane (+38,3%).da dimenticare invece per Saipem (-16,17%) ed Enel (-14,8%). L’ultima seduta deldel paniere delle blue chip è terminata a 27.346,83 punti (+0,01%). A sostenere l’andamento del ...