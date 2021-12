Femminicidi: nel 2021 sono state uccise 100 donne in ambito familiare (Di giovedì 30 dicembre 2021) sono 116 le donne uccise nel 2021, di cui 100 in ambito familiare/affettivo, e 68 di loro hanno trovato la morte per mano del partner o ex. Un numero di Femminicidi che fa paura e a cui corrispondo nomi e storie che meriterebbero di essere raccontate. Vi raccomandiamo... Da sola in aula a discutere di Femminicidi: la foto simbolo della ministra Bonetti Solo in 8 presenti alla Camera ieri per discutere la mozione contro la violenza sulle donne. La ministra Elena Bonetti parla a un'aula semi deserta. L’allarme è alto e purtroppo, come dichiarato dal magistrato Fabio Roia, solo il 12% delle vittime aveva denunciato. “C’è stata ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 30 dicembre 2021)116 lenel, di cui 100 in/affettivo, e 68 di loro hanno trovato la morte per mano del partner o ex. Un numero diche fa paura e a cui corrispondo nomi e storie che meriterebbero di essere raccontate. Vi raccomandiamo... Da sola in aula a discutere di: la foto simbolo della ministra Bonetti Solo in 8 presenti alla Camera ieri per discutere la mozione contro la violenza sulle. La ministra Elena Bonetti parla a un'aula semi deserta. L’allarme è alto e purtroppo, come dichiarato dal magistrato Fabio Roia, solo il 12% delle vittime aveva denunciato. “C’è stata ...

Advertising

antobon2 : RT @debora_ergas: E comunque, tra un tampone e l'altro, una polemica e l'altra, nel 2021 ci sono stati 116 #femminicidi. Centosedici! https… - CatelliRossella : ??????Dipartimento Ps: 116 femminicidi nel 2021, dato in aumento - Cronaca - ANSA - EugenioBerto70 : Dipartimento Ps: 116 femminicidi nel 2021, dato in aumento - RassegnaZampa : Aumentano i #femminicidi, 116 nel 2021 - favolafrancis : Dipartimento Ps: 116 femminicidi nel 2021, dato in aumento - Cronaca - ANSA -