Covid | Osimhen positivo | quarantena e rinvio rientro a Napoli

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - claudioruss : La SSC #Napoli comunica che il giocatore Victor #Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - sechesi : Gli ultimi 13 mesi di #Osimhen: ?? Lussazione alla spalla ?? Positivo al Covid ?? Trauma cranico e perdita dei sensi… - JorgeGarciaH_ : RT @AJGNewsOfficial: ?? #Osimhen positivo al #Covid. Il giocatore è in Nigeria e doveva tornare a #Napoli per provare a giocare contro la #J… - ddoherty05 : RT @sscnapoli: ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Osimhen

Il comunicato del Napoli su"La SSC Napoli Spa comunica che il giocatore Victor Jamesè risultato positivo, asintomatico, al- 19 durante l'esecuzione del tampone prima del ...Ilferma di nuovo Victor. L'attaccante del Napoli, che aveva già contratto il virus a Capodanno del 2021, è risultato positivo a un tampone molecolare in Nigeria, effettuato prima del ...Victor Osimhen e’ risultato positivo al Covid e ha rinviato il suo rientro in Italia e la prevista visita di controllo dopo l’infortunio con fratture multiple al volto. A darne notizia è il Napoli sui ...Salterà la sfida con i bianconeri, ma può partire ugualmente per la competizione ULTIM'ORA - Continuano ad arrivare casi di Covid. Questa mattina novità su Atalanta e Spezia, ma ora c’è il comunicato ...