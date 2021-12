CorSport: a Toronto Insigne guadagnerebbe solo 700mila euro in più che se rinnovasse col Napoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport fa i conti in tasca a Insigne. Il Toronto gli ha offerto un mega contratto, ma, a conti fatti, Lorenzo incasserebbe solo 700mila euro in più di quanti ne prenderebbe firmando il rinnovo proposto dal Napoli. “Il Toronto ha offerto a Lorenzo 50 milioni di dollari lordi fino al 2027, a cominciare da luglio 2022, e al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso significherebbe un ingaggio annuo di 5,7 milioni di euro. Fermo restando i bonus aggiuntivi e i benefit – casa, auto e voli – Insigne andrebbe a percepire in Canada 700mila euro in più rispetto a quanto richiesto al Napoli per rinnovare. E dunque al suo stipendio in scadenza”. A fronte di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport fa i conti in tasca a. Ilgli ha offerto un mega contratto, ma, a conti fatti, Lorenzo incasserebbein più di quanti ne prenderebbe firmando il rinnovo proposto dal. “Ilha offerto a Lorenzo 50 milioni di dollari lordi fino al 2027, a cominciare da luglio 2022, e al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso significherebbe un ingaggio annuo di 5,7 milioni di. Fermo restando i bonus aggiuntivi e i benefit – casa, auto e voli –andrebbe a percepire in Canadain più rispetto a quanto richiesto alper rinnovare. E dunque al suo stipendio in scadenza”. A fronte di ...

