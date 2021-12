Bollettino Neve Capodanno 2022, quando e dove nevicherà: le previsioni meteo per fine anno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Neve a Capodanno? Niente da fare, la fine dell’anno sarà un po’ anomala. E non solo per la pandemia e le restrizioni, che anche quest’anno costringeranno gli italiani a stare perlopiù a casa, ma anche per il tempo perché le temperature, per essere fine dicembre, saranno alte, quasi più autunnali che invernali. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta e come sarà il meteo fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania che tutte le feste porta via. Leggi anche: Neve a Roma ad inizio 2022? No, anzi, arriva la primavera: ondata di caldo su tutto il Lazio. Ecco i dettagli meteo Capodanno 2022: le previsioni fino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021)? Niente da fare, ladell’sarà un po’ anomala. E non solo per la pandemia e le restrizioni, che anche quest’costringergli italiani a stare perlopiù a casa, ma anche per il tempo perché le temperature, per esseredicembre, saralte, quasi più autunnali che invernali. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta e come sarà ilfino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania che tutte le feste porta via. Leggi anche:a Roma ad inizio? No, anzi, arriva la primavera: ondata di caldo su tutto il Lazio. Ecco i dettagli: lefino ...

