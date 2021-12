Basket femminile, Serie A1 2021-2022: rinviate Faenza-Lucca e Ragusa-Empoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Poco prima che emergesse il caso Campobasso-San Martino di Lupari, sono state rinviate due partite della tredicesima giornata del campionato di Serie A1 2021-2022. Si tratta di E-Work Faenza-Gesam Gas e Luce Lucca e di Passalacqua Ragusa-USE Scotti Rosa Empoli. Per quel che concerne Faenza-Lucca, il rinvio è stato disposto su richiesta del club faentino, che ha riscontrato una positività nel gruppo squadra, la quale ha provocato la messa in quarantena preventiva. Questo confronto si sarebbe dovuto giocare il 2 gennaio. Basket femminile, Serie A1: Campobasso-San Martino di Lupari non si gioca, 4 casi Covid tra le venete che non vanno in Molise Era invece nell’aria lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Poco prima che emergesse il caso Campobasso-San Martino di Lupari, sono statedue partite della tredicesima giornata del campionato diA1. Si tratta di E-Work-Gesam Gas e Lucee di Passalacqua-USE Scotti Rosa. Per quel che concerne, il rinvio è stato disposto su richiesta del club faentino, che ha riscontrato una positività nel gruppo squadra, la quale ha provocato la messa in quarantena preventiva. Questo confronto si sarebbe dovuto giocare il 2 gennaio.A1: Campobasso-San Martino di Lupari non si gioca, 4 casi Covid tra le venete che non vanno in Molise Era invece nell’aria lo ...

