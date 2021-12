ATP Cup 2022 in tv su Supertennis. Le partite inizieranno a mezzanotte (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis, torneo che si terrà a Sydney dall’1 al 9 gennaio, vedrà protagonista l’Italia, che sfiderà l’Australia domenica 2, la Francia martedì 4, e la Russia giovedì 6. Le semifinali si giocheranno venerdì 7 e sabato 8, la finale è in programma domenica 9. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis TV e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su Supertennis.tv, Sky Go e Now. La diretta live testuale dei match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. Di seguito il calendario completo della manifestazione e gli orari italiani. ATP Cup 2022, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano a Sydney. Pochi giorni al debutto PROGRAMMA ATP CUP 2022 Sabato 1 gennaioKen Rosewall Arena – Gruppo ASessione diurna (alle 00.00 italiane): Cile-Spagna Sessione notturna (non ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Girone B dell’ATP Cupdi tennis, torneo che si terrà a Sydney dall’1 al 9 gennaio, vedrà protagonista l’Italia, che sfiderà l’Australia domenica 2, la Francia martedì 4, e la Russia giovedì 6. Le semifinali si giocheranno venerdì 7 e sabato 8, la finale è in programma domenica 9. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv suTV e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su.tv, Sky Go e Now. La diretta live testuale dei match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. Di seguito il calendario completo della manifestazione e gli orari italiani. ATP Cup, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano a Sydney. Pochi giorni al debutto PROGRAMMA ATP CUPSabato 1 gennaioKen Rosewall Arena – Gruppo ASessione diurna (alle 00.00 italiane): Cile-Spagna Sessione notturna (non ...

Advertising

infoitsport : Atp Cup, ancora novità: il girone dell'Italia cambia look - infoitsport : ATP Cup 2022: Il programma completo di Venerdì 31 Dicembre 2021. Si gioca alle 24 italiane (01 Gennaio). Si parte c… - kerlossss : @Rossana_Capo ah si? come mai niente ATP cup e tutto questo riserbo sulla sua partecipazione? - livetennisit : ATP Cup 2022: Il programma completo di Venerdì 31 Dicembre 2021. Si gioca alle 24 italiane (01 Gennaio). Si parte c… - TennisWorldit : Casper Ruud parla delle possibilità della Norvegia in Atp Cup -