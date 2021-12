Allerta nel Paese: 100 decessi per una malattia sconosciuta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono almeno 97 le vittime legate alla nuova malattia sconosciuta che ha colpito il Sud del Paese dopo le alluvioni. Scatta l’allarme nel Sud Sudan: una nuova malattia sconosciuta, scoperta nel Paese dopo le alluvioni, ha provocato la morte di un centinaio di persone. Il bollettino delle vittime sale a 97 unità accertate. La notizia L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono almeno 97 le vittime legate alla nuovache ha colpito il Sud deldopo le alluvioni. Scatta l’allarme nel Sud Sudan: una nuova, scoperta neldopo le alluvioni, ha provocato la morte di un centinaio di persone. Il bollettino delle vittime sale a 97 unità accertate. La notizia L'articolo proviene da YesLife.it.

