(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giornata di sciopero e presidio davanti al’s King di Collegno per iin appalto delle catene di fast foodKing,e Roadhouse di Torino che chiedono una giusta retribuzione per le ore di lavoro svolte. Come spiegano dal sindacato Cgil: “L’azienda Gado Group Italia SRL, che per i colossi del fast food si occupa della gestione delle pulizie, del servizio accoglienza, del magazzino e del lavaggio pentolame, non riconosce aiil livello contrattuale previsto dal CCNL, non paga le numerose ore di straordinario svolte né la maggiorazione relativa al lavoro notturno. Per di più l’azienda non concede ferie, permessi o riposi, non corrisponde gli assegni familiari e non consegna i Dispositivi di Protezione Individuale”. “I, che ...

Advertising

nuovasocieta : Scioperano i lavoratori di Burger King’s e McDonald’s - TonioleRital : @MarcoPolPot Ma pure se ci entra, ci sta il Venezuela di Maduro che manda la polizia contro i lavoratori che sciope… - lavocedialba : Scioperano i lavoratori della Conad Grande Cuneo: 'Si rispetti l'orario di lavoro' - infosenzafiltro : ?? I LAVORATORI BNL SCIOPERANO PER L'ESTERNALIZZAZIONE, MA LA BANCA LI RIMPIAZZA. Nessun consulto sindacale, e nessu… - CeschiaMarcello : @M49liberorso Una parte rilevante dei problemi del nostro paese è la deresponsabilizzazione. Cioè lavoratori che sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Scioperano lavoratori

RomaToday

Sciopero unitario sull'intero turno di lavoro deidi Conad Grande Cuneo. Diverse decine dihanno presidiato l'ingresso dell'iper di via Margarita a partire dalle ore 10 di stamattina e fino alle ore 13. Qui alcuni dei 122 dipendenti, insieme ai segretari provinciali di Filcams ...per ottenere un accordo per coloro che non possono andare a 40 kilometri da casa ogni giorno e per chi, accettando il trasferimento, ha diritto al riconoscimento per lo ...Sciopero oggi, mercoledì 29 dicembre, dei giornalisti della RAI. La nota di USIGRAI con le motivazioni dello stop. The post Giornalisti della RAI in sciopero, la motivazione dello stop appeared first ...Solidarietà e sostegno del Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige Journalisten Gewerkschaft ai colleghi della RAI in sciopero oggi per protestare contro il taglio alla programmazione della ...