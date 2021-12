Roma | Maitland-Niles si avvicina | arriva il si dell’inglese | ora si tratta con l’Arsenal

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ainsleysempre più vicino alla. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno destro inglese ha infatti accettato la proposta contrattuale della società giallorossa. Lativa proseguirà ora trae Arsenal: i giallorossi hanno presentato un’offerta di circa 750mila euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, ma per i Gunners le cifre sono ancora troppo basse. I due club stanno lavorando per trovare un’intesa. SportFace.