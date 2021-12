Pagamento bollo auto via dispositivi mobile in aumento (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo le numerose novità introdotte nel 2020 relative al Pagamento del bollo (Pagamento bollo auto attraverso il sistema pagoPA, l'incrocio delle banche dati ACI e PRA e il documento unico di ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo le numerose novità introdotte nel 2020 relative aldelattraverso il sistema pagoPA, l'incrocio delle banche dati ACI e PRA e il documento unico di ...

Advertising

Mondo3 : #Satispay ha annunciato i numeri relativi al servizio in app “Bollo Auto e Moto”, che confermano un trend positivo… - infoiteconomia : Addebito diretto sul conto per pagamento bollo auto: scopri se puoi farlo e quali sono i vantaggi - Terzobinarioit : Il neo delegato Bernabei: “Abolire il bollo auto o permettere il pagamento rateizzato” - PoliteKosmo : @Alessan42745900 Guarda che è gratuito per ora come gli altri !!! ????????????????????? Aspetta che diventi obbligatorio… -