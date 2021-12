Manchin e Biden | quale dei due Joe è il vero presidente?

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Una buona soluzione al suo problema sarebbe di unirsi a noi. Sarebbe trattato con rispetto e nella maggioranza dei casi si troverebbe in sintonia con il suo nuovo partito”. Parla Mitch McConnell, leader della minoranza al Senato, in un’intervista alla Fox News mentre incoraggiava Joe, senatore democratico del West Virginia, ad abbandonare il suo

Si tratta di uno Stato in cui Donald Trump sconfisse sia Hillary Clinton nel 2016 chenel 2020 con ampi margini.è riuscito a sconfiggere il suo avversario repubblicano Patrick Morrisey ...era stato il leader che, per quanto debole, aveva tenuto insieme destra e sinistra, bianchi e non - bianchi. L'atteggiamento del senatore Democratico Joeche fa cadere la precaria ...SAN LUIS OBISPO. “Una buona soluzione al suo problema sarebbe di unirsi a noi. Sarebbe trattato con rispetto e nella maggioranza dei casi si troverebbe in sintonia con il suo nuovo partito”. Parla Mit ...A un anno dall’elezione di Joe Biden, la democrazia americana sopravviverà con un Presidente in continuo calo di consenso, dall’iniziale 55% all’attuale 43% degli americani?