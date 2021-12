LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: tra poco si parte con la 10 km femminile! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) 13:12 Dopo la sprint di ieri, quest’oggi a Lenzerheide, in Svizzera, ci sarà la gara distance. 13:10 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile del Tour de Ski! Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare da 10 km femminile e da 15 km maschile, tutte e due a tecnica classica, valide per la seconda tappa del Tour de Ski, ancora a Lenzerheide, in Svizzera. Sono rimasti in gara in 105 tra gli uomini e in 81 tra le donne, dopo il successo di ieri di Johannes Klaebo nella sprint maschile (totalmente regale, peraltro) e di Jessie Diggins ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) 13:12 Dopo la sprint di ieri, quest’oggi a, in Svizzera, ci sarà la gara distance. 13:10 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alladella 10 km femminile delde Ski! Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelle gare da 10 km femminile e da 15 km maschile, tutte e due a tecnica classica, valide per la seconda tappa delde Ski, ancora a, in Svizzera. Sono rimasti in gara in 105 tra gli uomini e in 81 tra le donne, dopo il successo di ieri di Johannes Klaebo nella sprint maschile (totalmente regale, peraltro) e di Jessie Diggins ...

