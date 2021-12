La più vecchia ong Russa è stata liquidata (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Memorial ha screditato il potere, dipinto di nero il passato sovietico, deformato la storia”: l’arringa del procuratore nell’aula della Corte Suprema Russa ieri ha spazzato via i cavilli e gli appigli formali, per dichiarare che la più vecchia e celebre ong Russa viene liquidata non perché non ha apposto sulle sue pubblicazioni il marchio infamante di “agente straniero” impostole dal Cremlino, ma per avere “presentato falsamente l’Urss come stato terrorista”. E’ un processo contro la storia, e l’avvocato Genri Reznik lo mette agli atti quando dice che “in questa aula si stanno guardando due Russie: quella che era rinchiusa nel Gulag e quella che incarcerava”. Ha vinto la seconda, e il vero imputato – prosciolto, a differenza di Memorial – è stato lo stalinismo. Perché l’ong fondata da Andrey Sakharov ha combattuto, e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Memorial ha screditato il potere, dipinto di nero il passato sovietico, deformato la storia”: l’arringa del procuratore nell’aula della Corte Supremaieri ha spazzato via i cavilli e gli appigli formali, per dichiarare che la piùe celebre ongvienenon perché non ha apposto sulle sue pubblicazioni il marchio infamante di “agente straniero” impostole dal Cremlino, ma per avere “presentato falsamente l’Urss come stato terrorista”. E’ un processo contro la storia, e l’avvocato Genri Reznik lo mette agli atti quando dice che “in questa aula si stanno guardando due Russie: quella che era rinchiusa nel Gulag e quella che incarcerava”. Ha vinto la seconda, e il vero imputato – prosciolto, a differenza di Memorial – è stato lo stalinismo. Perché l’ong fondata da Andrey Sakharov ha combattuto, e ...

