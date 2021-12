Il monito del Papa: “Se siamo prepotenti col prossimo diventiamo dei piccoli Erode” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Non dobbiamo pensare che si vive nella prospettiva di Erode solo se si diventa tiranni. In realtà è un atteggiamento in cui possiamo cadere tutti noi, ogni volta che cerchiamo di scacciare le nostre paure con la prepotenza, anche se solo verbale o fatta di piccoli soprusi messi in atto per mortificare chi ci è accanto. Anche noi abbiamo nel cuore la possibilità di essere dei piccoli Erode“. Nell’Aula Paolo VI, gremita di fedeli e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo per l’Udienza Generale del mercoledì, Papa Francesco continua il ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe. E a pochi giorni dal Natale riflette sulla figura del padre putativo di Gesù come “migrante perseguitato e coraggioso“. E invita tutti a pregare per la fine della pandemia: “Cari ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Non dobbiamo pensare che si vive nella prospettiva disolo se si diventa tiranni. In realtà è un atteggiamento in cui poscadere tutti noi, ogni volta che cerchiamo di scacciare le nostre paure con la prepotenza, anche se solo verbale o fatta disoprusi messi in atto per mortificare chi ci è accanto. Anche noi abbiamo nel cuore la possibilità di essere dei“. Nell’Aula Paolo VI, gremita di fedeli e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo per l’Udienza Generale del mercoledì,Francesco continua il ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe. E a pochi giorni dal Natale riflette sulla figura del padre putativo di Gesù come “migrante perseguitato e coraggioso“. E invita tutti a pregare per la fine della pandemia: “Cari ...

