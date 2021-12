Il cenone di Capodanno nel ristorante di Chef Cannavacciuolo, prezzi e il menù (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Capodanno è quasi arrivato e chi meglio di Antonino Cannavacciuolo può condurci nel nuovo anno con le sue delizie? Lo Chef Antonino Cannavacciuolo è pronto ad accogliere i suoi ospiti per il cenone di Capodanno, nella sua lussuosa Villa Crespi. Il menù è già stato stilato ed è sublime, i piatti preparati dallo Chef sono L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è quasi arrivato e chi meglio di Antoninopuò condurci nel nuovo anno con le sue delizie? LoAntoninoè pronto ad accogliere i suoi ospiti per ildi, nella sua lussuosa Villa Crespi. Ilè già stato stilato ed è sublime, i piatti preparati dallosono L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Corriere : ?? Come festeggiare il nuovo anno in sicurezza? No agli abbracci e ai balli, usiamo la mascherina sia durante la pre… - Corriere : Cenone, non più di 10 ospiti. A chi chiedere il tampone e ogni quanto tempo cambiare l’aria - stanzaselvaggia : L’omicron nel pieno della sua diffusione alla vigilia delle feste sarà come il cenone di Capodanno. Lo pagheremo il giorno dopo. - MassimoChiaram7 : RT @confundustria: Raga, per il cenone di capodanno ci si vede tutti al Empire Steak House di New York. 26.000 $ a coppia comprese le bev… - Dustycrophoppe5 : @Me_nef8 @partodanapoli Pensa che quando ho visto l'hashtag in trend ho pensato a uno sketch di Maurizio Battista ??… -