Giovinco: «Insigne? In Canada si vive benissimo e certi treni passano una volta sola» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sebastian Giovinco, ex calciatore del Toronto, dopo aver parlato al Corriere dello Sport ha rilasciato una lunga intervista (anche in video) a Sky Sport in relazione alla possibilità che anche Lorenzo Insigne possa vestire, da giugno, la maglia della società canadese, vista la ricca offerta ricevuta nelle scorse settimane. Ecco le sue parole, così come riportate anche dal sito web dell’emittente satellitare. Toronto è una città bellissima, si vive benissimo. Abbiamo deciso di stare qui con la mia famiglia. Per quanto riguarda Lorenzo la situazione è diversa rispetto alla mia. Al tempo ero ai margini della Juve, lui è capitano del Napoli. L’offerta è economicamente molto forte Cifre? La mia proposta era arrivata e c’erano tanti soldi. Si diceva di una cifra monstre, ma una volta arrivato non era ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sebastian, ex calciatore del Toronto, dopo aver parlato al Corriere dello Sport ha rilasciato una lunga intervista (anche in video) a Sky Sport in relazione alla possibilità che anche Lorenzopossa vestire, da giugno, la maglia della società canadese, vista la ricca offerta ricevuta nelle scorse settimane. Ecco le sue parole, così come riportate anche dal sito web dell’emittente satellitare. Toronto è una città bellissima, si. Abbiamo deciso di stare qui con la mia famiglia. Per quanto riguarda Lorenzo la situazione è diversa rispetto alla mia. Al tempo ero ai margini della Juve, lui è capitano del Napoli. L’offerta è economicamente molto forte Cifre? La mia proposta era arrivata e c’erano tanti soldi. Si diceva di una cifra monstre, ma unaarrivato non era ...

Advertising

DiMarzio : #Giovinco avverte il capitano del Napoli - GoalItalia : 'In Canada ho perso la Nazionale e visibilità' Giovinco 'consiglia' Insigne ? - GoalItalia : 'Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità' ?????? 'Soldi? Mi erano stati promessi mari e montagne che in realtà no… - RaffFalco1 : RT @napolista: #Giovinco: «#Insigne? In Canada si vive benissimo e certi treni passano una volta sola» A Sky Sport. «La mia situazione per… - napolista : #Giovinco: «#Insigne? In Canada si vive benissimo e certi treni passano una volta sola» A Sky Sport. «La mia situa… -