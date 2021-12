Giocatori e atleti no vax, stretta del Governo: divieto di ingresso in alberghi, spogliatoi e palestre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ulteriore nuova stretta da parte del Governo sul fronte delle misure anti-Covid che avrà delle pesanti ricadute nel mondo dello sport. In particolare, vita dura per quegli sportivi che mantengono posizioni no vax. Chi non sarà in possesso di un Super Green Pass, dunque con vaccinazione o guarigione dal Covid, non potrà accedere agli alberghi in Italia, non potrà viaggiare sui mezzi pubblici e incorrerà in ulteriori restrizioni, tra cui il divieto di ingresso in piscine e palestre per allenarsi, o negli spogliatoi degli sport di squadra. Questo vuol dire che, di fatto, per esempio un calciatore no vax non potrà più giocare per una squadra italiana. Non gli è precluso scendere in campo, questo è vero, ma non potrebbe partecipare a un ritiro pre partita con la squadra, o ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ulteriore nuovada parte delsul fronte delle misure anti-Covid che avrà delle pesanti ricadute nel mondo dello sport. In particolare, vita dura per quegli sportivi che mantengono posizioni no vax. Chi non sarà in possesso di un Super Green Pass, dunque con vaccinazione o guarigione dal Covid, non potrà accedere agliin Italia, non potrà viaggiare sui mezzi pubblici e incorrerà in ulteriori restrizioni, tra cui ildiin piscine eper allenarsi, o neglidegli sport di squadra. Questo vuol dire che, di fatto, per esempio un calciatore no vax non potrà più giocare per una squadra italiana. Non gli è precluso scendere in campo, questo è vero, ma non potrebbe partecipare a un ritiro pre partita con la squadra, o ...

