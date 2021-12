Essere Hugo: vita, morte e (pochi) miracoli dell’altro Maradona. Quello per cui “mio fratello è figlio unico” non era solo una canzone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il bambino se ne sta appoggiato contro il muretto che circonda la sua casa a calle Lascano. Ha una faccia timida che sbuca da sotto un casco di capelli neri e un’espressione di meraviglia tatuata sulle labbra. Davanti a lui c’è un giornalista. Si chiama Eduardo Carpio e gli sta spingendo il microfono fin sotto il naso. “Tu giochi come numero 9 per l’Argentinos Juniors. Pensi di poter arrivare al livello di Diego?”, gli domanda l’uomo. Il ragazzino ha appena nove anni. E già si è trovato a dover fare economia sui propri sogni. “No”, risponde con voce sottile. “Non ci ho mai pensato. Perché mio fratello è un marziano, non si può discutere, non è di questo mondo. Diego è un fenomeno. Anche come fratello è un fenomeno. È il mio miglior amico, il mio miglior fratello. Ci dà tutto”. Il bambino non lo sa ancora, ma in quel pomeriggio del 1979 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il bambino se ne sta appoggiato contro il muretto che circonda la sua casa a calle Lascano. Ha una faccia timida che sbuca da sotto un casco di capelli neri e un’espressione di meraviglia tatuata sulle labbra. Davanti a lui c’è un giornalista. Si chiama Eduardo Carpio e gli sta spingendo il microfono fin sotto il naso. “Tu giochi come numero 9 per l’Argentinos Juniors. Pensi di poter arrivare al livello di Diego?”, gli domanda l’uomo. Il ragazzino ha appena nove anni. E già si è trovato a dover fare economia sui propri sogni. “No”, risponde con voce sottile. “Non ci ho mai pensato. Perché mioè un marziano, non si può discutere, non è di questo mondo. Diego è un fenomeno. Anche comeè un fenomeno. È il mio miglior amico, il mio miglior. Ci dà tutto”. Il bambino non lo sa ancora, ma in quel pomeriggio del 1979 ...

