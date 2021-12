Covid, in Francia superati i 200 mila casi in un giorno. Picco di contagi anche in Danimarca (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non si arresta la crescita dei contagi da Covid-19 in Francia. Dopo i 180 mila casi di ieri, 28 dicembre, nelle ultime 24 i contagi hanno superato quota 200 mila, un nuovo Picco dall’inizio della pandemia. Le persone contagiate nelle ultime 24 ore sono state 208.000, ha annunciato il ministro della Salute francese Olivier Véran all’Assemblea Nazionale. Oggi è stato annunciato che i locali notturni, che già erano stati chiusi per un mese all’inizio di dicembre, non potranno riaprire per altre tre settimane. Lo stop doveva durare fino al 6 gennaio, ma una riapertura sembrava improbabile anche alla luce della decisione del governo di vietare dal 3 gennaio i concerti in piedi. Fino ad oggi, tuttavia, l’esecutivo non aveva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non si arresta la crescita deida-19 in. Dopo i 180di ieri, 28 dicembre, nelle ultime 24 ihanno superato quota 200, un nuovodall’inizio della pandemia. Le personeate nelle ultime 24 ore sono state 208.000, ha annunciato il ministro della Salute francese Olivier Véran all’Assemblea Nazionale. Oggi è stato annunciato che i locali notturni, che già erano stati chiusi per un mese all’inizio di dicembre, non potranno riaprire per altre tre settimane. Lo stop doveva durare fino al 6 gennaio, ma una riapertura sembrava improbabilealla luce della decisione del governo di vietare dal 3 gennaio i concerti in piedi. Fino ad oggi, tuttavia, l’esecutivo non aveva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Francia registra oltre 200.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, un nuovo record dall'inizio della pandemia. #ANSA - SkyTG24 : 'In questo momento in #Francia abbiamo un milione di positivi al coronavirus': lo ha detto il ministro della Salute… - rtl1025 : ?? La #Francia registra oltre duecentomila nuovi casi di #Covid e segna un nuovo record dall'inizio della pandemia.… - zazoomblog : Covid Francia oggi record contagi: 208.000 in 24 ore - #Covid #Francia #record #contagi: - GiancarloDeRisi : Nuovo picco di contagi in Francia: 208mila in 24 ore. Il Covid inarrestabile fa il record dall'inizio della pandemi… -