Caro bollette, fino a 770€ in più per luce e gas: quali sono le ultime stime sui rincari in arrivo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si avvicina il trimestre che si prospetta più pesante per i bilanci famigliari, a causa degli imminenti rincari nelle bollette di luce e gas. Ecco quali sono le ultime stime aggiornate sulla spesa extra che dovranno affrontare le famiglie, tenendo conto degli interventi previsti dal Governo. bollette di luce e gas, fino a 770€ in più nel 2022: tutte le stime per il prossimo anno Le stime per le spese relative a luce e gas nel 2022 sono state effettuate considerando un consumo annuale medio di 1.400 metri cubi di gas e 2.700 kilowattora di elettricità. Il calcolo, a cura di Nomisma Energia, si compone di due parti. La prima ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si avvicina il trimestre che si prospetta più pesante per i bilanci famigliari, a causa degli imminentinelledie gas. Eccoleaggiornate sulla spesa extra che dovranno affrontare le famiglie, tenendo conto degli interventi previsti dal Governo.die gas,in più nel 2022: tutte leper il prossimo anno Leper le spese relative ae gas nel 2022state effettuate considerando un consumo annuale medio di 1.400 metri cubi di gas e 2.700 kilowattora di elettricità. Il calcolo, a cura di Nomisma Energia, si compone di due parti. La prima ...

