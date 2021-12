Capodanno 2021 | Un pò di chiarezza su quello che si potrà fare e cosa invece no

Advertising

Agenzia_Ansa : A Milano vietati i botti per il Capodanno. La misura varata del Comune ha l'obiettivo di tutelare ambiente, animal… - petergomezblog : Nucleare, la Germania inizia a spegnere le sue centrali. A capodanno scollegati 3 impianti. “Quello dell’atomo è un… - enpaonlus : Milano, vietati i botti a Capodanno: fra i motivi, tutela degli animali e riduzione inquinamento… - Profilo3Marco : RT @petergomezblog: Nucleare, la Germania inizia a spegnere le sue centrali. A capodanno scollegati 3 impianti. “Quello dell’atomo è un bus… - SvSport1 : Calciomercato. Botto di capodanno per l'Albenga, fatta per Daniele Puddu -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno 2021

29/12/2021 - Capodanno 2022 ai Musei civici di Mondolfo. Al Complesso Monumentale di Sant'Agostino i Musei della città fortificata sul mare resteranno aperti nei consueti orari festivi s ...Divieto di botti e petardi in tutto il territorio comunale e di bevande in contenitori di vetro in centro. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal sindaco Dario Nardella in vista del Capodanno. In det ...