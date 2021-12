Calciomercato Roma | occhi su Vecino | l’affare si fa a una condizione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021): i giallorossi cercano un centrocampista e avrebbero messo nel mirino anchein uscita dall’Inter Matiaspotrebbe seriamente lasciare l’Inter nella prossima finestra di mercato. Il centrocampista è stato proposto alla, che gli garantirebbe minuti e continuità. Al momento – scrive Il Corriere dello Sport – non esiste nessuna trattativa tra i due club ma non è detto che le cose non possano cambiare. L’Inter – dal canto suo – non ha intenzione di liberarlo gratis ma lanon vuole spendere finché non piazzerà qualche esubero ed è qui che entra in gioco la carta Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo potrebbe rientrare in uno scambio, sempre che Simone Inzaghi lo gradisca come contropartita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS ...