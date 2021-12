Botti illegali sequestrati Due le persone denunciate

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel corso dei servizi preventivi messi in atto in occasione dei festeggiamenti del Natale e della fine dell’anno dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari, volti a disincentivare l’acquisto e l’utilizzo dei pericolosissimi fuochi, sono statidiversi fuochi di artificio sprovvisti del marchio CE. Nello specifico, a Molfetta, i militari della Sezione Operativa, a seguito di una perquisizione domiciliare fatta a carico di un sorvegliato speciale del posto, hanno rinvenuto e sequestrato 25 petardi di grosse dimensioni (già cat. IV esplosivi attualmente cat. F4 europea) e una batteria seriale di fuochi d’artificio (Cat. F2 europea). Il soggetto, oltre ad essere denunciato per la violazione degli obblighi della Sorveglianza speciale, è stato contestualmente deferito per detenzione di esplosivo il cui possesso e maneggio necessita di ...