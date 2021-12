Vidal su cessione Sampdoria: «No ad avventurieri in cerca di fortune» (Di martedì 28 dicembre 2021) Gianluca Vidal, trustee della Sampdoria, ha fatto chiarezza sulla composizione del CdA e sulla futura cessione del club blucerchiato Gianluca Vidal ha parlato della situazione in casa Sampdoria. Le sue parole a Primocanale: CDA Sampdoria – «Abbiamo cercato di costruire con estrema attenzione un CdA che fosse complessivamente in grado di gestire questa fase di transizione e dare un senso a città e tifosi. La scelta di Lanna è importante, si tratta di una persona gradita a tutti: non solo un ricordo o una tradizione, ma una persona perbene. Romei conosce bene la parte sportiva, l’ha seguita per anni e può dare una mano. Gli altri due nomi hanno avuto una promozione. Bosco è l’uomo dei numeri, da sempre lavora all’interno del club. Anche Panconi, oltre a essere un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Gianluca, trustee della, ha fatto chiarezza sulla composizione del CdA e sulla futuradel club blucerchiato Gianlucaha parlato della situazione in casa. Le sue parole a Primocanale: CDA– «Abbiamoto di costruire con estrema attenzione un CdA che fosse complessivamente in grado di gestire questa fase di transizione e dare un senso a città e tifosi. La scelta di Lanna è importante, si tratta di una persona gradita a tutti: non solo un ricordo o una tradizione, ma una persona perbene. Romei conosce bene la parte sportiva, l’ha seguita per anni e può dare una mano. Gli altri due nomi hanno avuto una promozione. Bosco è l’uomo dei numeri, da sempre lavora all’interno del club. Anche Panconi, oltre a essere un ...

