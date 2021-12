Venezia, su Cuisance spunta anche una squadra russa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Venezia potrebbe veder svanire il suo obiettivo di mercato, il francese Cuisance. Il centrocampista del Bayern Monaco piace in Russia Potrebbe svanire uno degli obiettivi di mercato del Venezia. Vale a dire Cuisance del Bayern Monaco. Sul centrocampista francese sarebbe forte l’interesse dello Spartak Mosca. Il giocatore sarebbe valutato dai bavaresi circa 10 milioni di euro. Favorevole alla cessione resta da capire nei prossimi giorni quale sarà la sua destinazione. A riferirlo Footmercato.net. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilpotrebbe veder svanire il suo obiettivo di mercato, il francese. Il centrocampista del Bayern Monaco piace in Russia Potrebbe svanire uno degli obiettivi di mercato del. Vale a diredel Bayern Monaco. Sul centrocampista francese sarebbe forte l’interesse dello Spartak Mosca. Il giocatore sarebbe valutato dai bavaresi circa 10 milioni di euro. Favorevole alla cessione resta da capire nei prossimi giorni quale sarà la sua destinazione. A riferirlo Footmercato.net. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Il Venezia prepara un colpo per gennaio, c'è l'ok del giocatore del Bayern Monaco: Il Bayern Monaco sta valutando l… - CalcioNews24 : Spunta una squadra russa su #Cuisance ?? - ProfidiAndrea : ???? #Venezia, accordo col #BayernMonaco per Michaël #Cuisance Colpo a sorpresa per il centrocampista 22enne frances… - juvinsight : #Venezia e #CSKAMosca si danno battaglia per Mickel #Cuisance del #BayernMonaco. Il giocatore francese non ha espre… - Giampaolesimo : @LattuadaGiacomo Ma come Cuisance in orbita Venezia sarò costretto mio malgrado a prenderlo sia al fanta sia piangere perché non noi -