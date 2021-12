Una misteriosa malattia spaventa il Sud Sudan: già cento morti. Colpisce anziani e bambini (Di martedì 28 dicembre 2021) Quasi 100 persone sono morte in Sud Sudan a causa di quella che viene definita una malattia “misteriosa”. Come riporta anche il Mirror, finora la malattia ha causato la morte di 97 persone a Fangak, nello stato di Jonglei, nella parte settentrionale del Sud Sudan. A causa delle forti inondazioni che hanno colpito la zona, gli esperti medici hanno dovuto raggiungere il luogo in questione con l’elicottero. Giovedì scorso era stato il commissario della contea di Fangak, Biel Boutros Biel, ad affermare che la morte di una donna anziana era avvenuta a causa di una malattia “non identificata”. LEGGI ANCHE => Ebola, la nuova epidemia è qualcosa di “spaventoso e nuovo”: focolaio causato da une persona infettatasi 7 anni fa? Il Ministero della Salute del Sud ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 dicembre 2021) Quasi 100 persone sono morte in Suda causa di quella che viene definita una”. Come riporta anche il Mirror, finora laha causato la morte di 97 persone a Fangak, nello stato di Jonglei, nella parte settentrionale del Sud. A causa delle forti inondazioni che hanno colpito la zona, gli esperti medici hanno dovuto raggiungere il luogo in questione con l’elicottero. Giovedì scorso era stato il commissario della contea di Fangak, Biel Boutros Biel, ad affermare che la morte di una donna anziana era avvenuta a causa di una“non identificata”. LEGGI ANCHE => Ebola, la nuova epidemia è qualcosa di “spaventoso e nuovo”: focolaio causato da une persona infettatasi 7 anni fa? Il Ministero della Salute del Sud ...

