Una donna a Capo dello Stato. Conte rompe tutti i vecchi schemi. I 5 Stelle vogliono imporre un’altra novità epocale. E mandano in crisi i fan di Draghi e Berlusconi (Di martedì 28 dicembre 2021) Una donna di profilo alto al Quirinale. L’ex premier Giuseppe Conte ci punta da tempo e sembra ora deciso a rompere qualsiasi indugio e a cercare su tale proposta un’intesa sia con gli alleati di centrosinistra che con le destre. Il Movimento 5 Stelle è maggioranza relativa in Parlamento, ma sul voto per il Colle, tra le ambizioni di Mario Draghi, quelle di Silvio Berlusconi e le manovre delle eterne riserve della Repubblica, rischia di ritrovarsi all’angolo. Un rischio che il leader pentastellato sembra aver calcolato da tempo ed ecco dunque l’ipotesi di una presidenza in rosa, che porterebbe a un cambio culturale, a veder ulteriormente concretizzare quelle pari opportunità che in Italia tanti predicano e poco praticano, e a uscire da un pantano in cui la politica sembra essere finita ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Unadi profilo alto al Quirinale. L’ex premier Giuseppeci punta da tempo e sembra ora deciso are qualsiasi indugio e a cercare su tale proposta un’intesa sia con gli alleati di centrosinistra che con le destre. Il Movimento 5è maggioranza relativa in Parlamento, ma sul voto per il Colle, tra le ambizioni di Mario, quelle di Silvioe le manovre delle eterne riserve della Repubblica, rischia di ritrovarsi all’angolo. Un rischio che il leader pentastellato sembra aver calcolato da tempo ed ecco dunque l’ipotesi di una presidenza in rosa, che porterebbe a un cambio culturale, a veder ulteriormente concretizzare quelle pari opportunità che in Italia tanti predicano e poco praticano, e a uscire da un pantano in cui la politica sembra essere finita ...

