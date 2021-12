Sci | CdM | Paris trionfa nella discesa di Bormio 2

(Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) – Soddisfazione in casa Italia anche per il decimo posto di Matteo Marsaglia. Il 36enne appartenente al Centro Sportivo Esercito ha disputato un’ottima prova, scendendo col pettorale numero 26, terminando a 1”33 dal compagno di squadra. Finisce in top venti anche Mattia Casse, diciassettesimo a 1”94. Ventinovesimo posto per Pietro Zazzi, ultimo a partire, ancora convincente dopo le ottime discese in prova. Trentaquattresimo posto per Guglielmo Bosca, seguito da Christof Innerhofer 38esimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

(ANSA) – BORMIO, 28 DIC – "Mi piace moltissimo la Stelvio, mi sento sempre sicuro. Anche quest'anno era tosta, difficile, ma quando dai il massimo al traguardo sei soddisfatto. Spero di crescere ancor ...