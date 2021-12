Riforme, che succede sul nuovo codice degli appalti (Di martedì 28 dicembre 2021) Il difficile viene adesso. Mentre il governo e le strutture amministrative lavorano, per la verità non senza problematiche, all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Riforme che avrebbero dovuto accompagnare il Recovery Plan italiano faticano a farsi strada in Parlamento e nell’agenda politica dell’esecutivo. E’ il caso, ad esempio, del disegno di legge sulla concorrenza, ufficialmente approvato dal Consiglio dei Ministri a inizio novembre ma arrivato solo nei giorni scorsi al Senato, dov’è stato assegnato il 23 dicembre all’esame della commissione Industria. “Si partirà solo dopo la pausa per le festività ed è davvero difficile immaginare che si possa entrare nel vivo prima dell’elezione del nuovo Capo dello Stato”, ha commentato a tal proposito questa mattina Carmine Fotina dalle pagine del Sole 24 Ore. Un andamento a singhiozzo ... Leggi su formiche (Di martedì 28 dicembre 2021) Il difficile viene adesso. Mentre il governo e le strutture amministrative lavorano, per la verità non senza problematiche, all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, leche avrebbero dovuto accompagnare il Recovery Plan italiano faticano a farsi strada in Parlamento e nell’agenda politica dell’esecutivo. E’ il caso, ad esempio, del disegno di legge sulla concorrenza, ufficialmente approvato dal Consiglio dei Ministri a inizio novembre ma arrivato solo nei giorni scorsi al Senato, dov’è stato assegnato il 23 dicembre all’esame della commissione Industria. “Si partirà solo dopo la pausa per le festività ed è davvero difficile immaginare che si possa entrare nel vivo prima dell’elezione delCapo dello Stato”, ha commentato a tal proposito questa mattina Carmine Fotina dalle pagine del Sole 24 Ore. Un andamento a singhiozzo ...

