Re Paris torna a vincere nello sci: è primo in Coppa del Mondo (Di martedì 28 dicembre 2021) Devastante. Solo così si può definire Dominik Paris, issatosi sul gradino più alto del podio nella discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio. Il re della Stelvio ha mantenuto fede al suo soprannome, imponendo il settimo sigillo in carriera – sesto nelle ultime otto edizioni in discesa più uno in superg – su questa pista. Una vittoria d’autorità quella del carabiniere della Val d’Ultimo, la 20esima nella Coppa del Mondo, che ha consegnato alla storia il 32enne, capace di regolare tutti gli avversari su una delle piste più belle e difficili dell’intero circuito. L’altoatesino ha messo in scena la discesa perfetta, grazie ad una sciata sicura azzeccando tutte le coordinate d’ingresso sui salti e facendo la differenza sulla Carcentina. Alle sue spalle, primo degli umani, il leader della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021) Devastante. Solo così si può definire Dominik, issatosi sul gradino più alto del podio nella discesa maschile didela Bormio. Il re della Stelvio ha mantenuto fede al suo soprannome, imponendo il settimo sigillo in carriera – sesto nelle ultime otto edizioni in discesa più uno in superg – su questa pista. Una vittoria d’autorità quella del carabiniere della Val d’Ultimo, la 20esima nelladel, che ha consegnato alla storia il 32enne, capace di regolare tutti gli avversari su una delle piste più belle e difficili dell’intero circuito. L’altoatesino ha messo in scena la discesa perfetta, grazie ad una sciata sicura azzeccando tutte le coordinate d’ingresso sui salti e facendo la differenza sulla Carcentina. Alle sue spalle,degli umani, il leader della ...

