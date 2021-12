Per viaggi in treno, aereo, bus o metro i posti più sicuri sono lato finestrino (Di martedì 28 dicembre 2021) Analizzata la diffusione delle goccioline responsabili del contagio. "Se il positivo occupa una delle file centrali il pericolo è maggiore" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Analizzata la diffusione delle goccioline responsabili del contagio. "Se il positivo occupa una delle file centrali il pericolo è maggiore"

Advertising

Agenzia_Ansa : Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famigli… - _Nico_Piro_ : Obbligatorio per i viaggi su mezzi pubblici ( per i viaggi oltre i 70km le donne dovranno essere accompagnate da un… - CarloCalenda : In Italia la dispersione scolastica è 3 punti superiore alla MEDIA Ue. Un fallimento dello Stato da affrontare subi… - Patty_Rose_L : RT @Michele_Arnese: In un’intervista a Msnbc, Anthony Fauci, consigliere per l’emergenza sanitaria del presidente statunitense Joe Biden, h… - Michele_Arnese : In un’intervista a Msnbc, Anthony Fauci, consigliere per l’emergenza sanitaria del presidente statunitense Joe Bide… -