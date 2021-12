Paris trionfa nella discesa libera di Bormio (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista Stelvio il 32enne altoatesino si è imposto per la settima volta in carriera con il tempo di 1'54"63 davanti agli svizzeri Marco Odermatt (1'54"87) e Niels Hintermann (1'55"43). Nono posto per un altro azzurro Matteo Marsaglia (1'55"96). Il 28 dicembre per lo sciatore altoatesino è una data decisamente fortunata quando è al cancelletto di una discesa libera: primo nel 2017, primo nel 2018 e primo nel 2019. La prima vittoria del ‘rocker delle nevi', il soprannome del carabiniere della Val d'Ultimo, risale al 29 dicembre 2012, sempre in discesa. Leggi su agi (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Dominikha vinto ladi, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista Stelvio il 32enne altoatesino si è imposto per la settima volta in carriera con il tempo di 1'54"63 davanti agli svizzeri Marco Odermatt (1'54"87) e Niels Hintermann (1'55"43). Nono posto per un altro azzurro Matteo Marsaglia (1'55"96). Il 28 dicembre per lo sciatore altoatesino è una data decisamente fortunata quando è al cancelletto di una: primo nel 2017, primo nel 2018 e primo nel 2019. La prima vittoria del ‘rocker delle nevi', il soprannome del carabiniere della Val d'Ultimo, risale al 29 dicembre 2012, sempre in

