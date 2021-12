Monte di Procida. A soli 52 anni morto Hugo Maradona fratello del Pibe (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora un lutto per la famiglia Maradona. A poco più di un anno dalla morte di Diego Armando (avvenuta il 25 novembre 2020), il fratello Hugo Maradona si è spento oggi per arresto cardiaco. Il fratello del Pibe aveva 52 anni e abitava nel comune di Monte di Procida, in provincia di Napoli. Hugo avrebbe dovuto sottoporsi a breve a degli esami cardiaci. Inutile l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Maradona. Hugo Maradona era nato il 9 maggio 1969 nella città di Lanús, Argentina. La sua carriera di centrocampista ebbe inizio nell’Argentinos Juniors. Trasferitosi in Europa, giocò in diversi club tra Italia, Spagna e ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora un lutto per la famiglia. A poco più di un anno dalla morte di Diego Armando (avvenuta il 25 novembre 2020), ilsi è spento oggi per arresto cardiaco. Ildelaveva 52e abitava nel comune didi, in provincia di Napoli.avrebbe dovuto sottoporsi a breve a degli esami cardiaci. Inutile l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso diera nato il 9 maggio 1969 nella città di Lanús, Argentina. La sua carriera di centrocampista ebbe inizio nell’Argentinos Juniors. Trasferitosi in Europa, giocò in diversi club tra Italia, Spagna e ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' morto #HugoMaradona, fratello di Diego #Maradona. Hugo, il minore dei fratelli, era rimasto a vivere a Napoli… - teleischia : E’ MORTO HUGO MARADONA, FRATELLO DI DIEGO. VIVEVA A MONTE DI PROCIDA - AleFruh : RT @gippu1: E' morto a 52 anni, per un arresto cardiaco, Hugo Hernan #Maradona. Viveva a Monte di Procida (Napoli); si era stabilito da ann… - Shahrazad1784 : RT @gippu1: E' morto a 52 anni, per un arresto cardiaco, Hugo Hernan #Maradona. Viveva a Monte di Procida (Napoli); si era stabilito da ann… - BullaInterista : RT @gippu1: E' morto a 52 anni, per un arresto cardiaco, Hugo Hernan #Maradona. Viveva a Monte di Procida (Napoli); si era stabilito da ann… -