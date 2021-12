LIVE – Sci alpino, discesa maschile Bormio 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di martedì 28 dicembre 2021) La DIRETTA testuale della discesa libera maschile di Bormio 2021, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Tanta attesa per la prima di queste ultime gare dell’anno sulle nevi italiane. Ottimi risultati degli azzurri nelle due prove cronometrate, con il miglior tempo di Marsaglia nella prima e con tanta Italia in top-10. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA DELLA TAPPA START LIST discesa Bormio PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Latestuale dellaliberadi, valida per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Tanta attesa per la prima di queste ultime gare dell’anno sulle nevi italiane. Ottimi risultati degli azzurri nelle due prove cronometrate, con il miglior tempo di Marsaglia nella prima e con tanta Italia in top-10. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA DELLA TAPPA START LISTPROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria AGGIORNA LASportFace.

