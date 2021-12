La coppa Davis del 1976 che rischiava di non essere disputata (Di martedì 28 dicembre 2021) La coppa Davis? vinta dalla squadra italiana nel 1976 rischiava di non essere disputata. L’11 settembre di tre anni prima il generale Augusto Pinochet aveva preso il potere in Cile con un colpo di stato, e il suo governo è un regime: la repressione è feroce, i partiti di opposizione vengono sciolti, i dissidenti sono arrestati, torturati e reclusi nella più grande prigione del paese, quella dello Stadio Nazionale, mentre molti vengono uccisi o fatti sparire. La situazione alla vigilia del torneo è questa: da una parte Pinochet che vuole accreditare il Cile come un Paese “normale” e quindi sfruttare l’evento sportivo per rompere l’isolamento internazionale, dall’altra chi pensa che la squadra italiana non debba assolutamente giocare, ma seguire l’esempio dell’U, che per protesta ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) La? vinta dalla squadra italiana neldi non. L’11 settembre di tre anni prima il generale Augusto Pinochet aveva preso il potere in Cile con un colpo di stato, e il suo governo è un regime: la repressione è feroce, i partiti di opposizione vengono sciolti, i dissidenti sono arrestati, torturati e reclusi nella più grande prigione del paese, quella dello Stadio Nazionale, mentre molti vengono uccisi o fatti sparire. La situazione alla vigilia del torneo è questa: da una parte Pinochet che vuole accreditare il Cile come un Paese “normale” e quindi sfruttare l’evento sportivo per rompere l’isolamento internazionale, dall’altra chi pensa che la squadra italiana non debba assolutamente giocare, ma seguire l’esempio dell’U, che per protesta ...

Advertising

TennisWorldit : Andrey Rublev attacca la 'vecchia' Coppa Davis e parla del vaccino - Laura45770337 : @Darko_Djokov @pavyg Infatti.. abbiamo visto alla coppa Davis.. ha giocato praticamente da solo! - Laura45770337 : @ozmo_sasa @NBASerbians @jjmedic89 E fa bene . Perché deve giocare da solo , praticamente! Come alla coppa Davis.. si sarà stufato ! - chiarab70 : @nicolettagiust1 Ma dopo la coppa Davis non l’ho più sentita. Mannaggialoro - chiarab70 : @aspide_l Anche io. ???? Primo dicembre guardando la coppa Davis. La Coppa Davis Last Christmas (Hanno fatto apposta) -