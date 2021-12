Inter | contatti avanzati in corso - Il piano per il primo colpo a gennaio

Advertising

Bubu_Inter : 'C'è questa nuova variante più contagiosa, ogni giorno c'è nuovo record di numero di contagiati, cosa possiamo fare… - ParmeshSriv : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter ha avuto dei contatti con l'#Everton per #Digne. C'è l'ok al prestito, ma il club inglese vorrebbe inserire l… - infoitsport : Mercato – Inter, contatti con l’Everton per Digne: la situazione - lNTERISTAAA : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter ha avuto dei contatti con l'#Everton per #Digne. C'è l'ok al prestito, ma il club inglese vorrebbe inserire l… - grafuio : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter ha avuto dei contatti con l'#Everton per #Digne. C'è l'ok al prestito, ma il club inglese vorrebbe inserire l… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter contatti

... avanti per Digne: la richiesta dell'Everton e la strategia nerazzurra Lucas Digne © LaPresseLa 'Gazzetta dello Sport' riferisce infatti che ci sarebbero statitra l'e l'Everton per ...Calciomercato, in primis Milan e Juve, c'è da correre ai ripari per far si che l'non viaggi ...il quale potrebbe tornare molto utile a Pioli e per cui sarebbero già stati avviati i primi...Il capitano del Napoli dirà addio a fine stagione e volerà in Mls. Pronto per lui un quinquennale a 11,5 milioni di euro a stagione più bonus ...Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan e Campione del Mondo nel 2006, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it per commentare il girone d'andata del Milan di ...