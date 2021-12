Il Covid avanza ancora: 202 due decessi e aumentano ancora ricoveri e terapie intensive (Di martedì 28 dicembre 2021) Purtroppo, per quanto la situazione non sia paragonabile a quella dello scorso anno, la pandemia avanza e il Covid continua a moetere sempre più vittime. Sono 78.313 i nuovi casi di coronavirus ... Leggi su globalist (Di martedì 28 dicembre 2021) Purtroppo, per quanto la situazione non sia paragonabile a quella dello scorso anno, la pandemiae ilcontinua a moetere sempre più vittime. Sono 78.313 i nuovi casi di coronavirus ...

Advertising

CottarelliCPI : Omicron avanza. Se vogliamo evitare le chiusure occorre agire su ogni fronte possibile. Terza dosi, rafforzare uso… - globalistIT : Numeri non paragonabili al 2020 ma la situazione comincia a diventare pesante - PositiveCandy : @la_nana_bianca Principalmente credo affinità e modi di esprimersi, emozioni e vulnerabilità. Evito politica e Covi… - davegiramondo : Nella Primavera del 2020 vivevo con il terrore di contrarre il #Covid Nell’inverno del 2021 l’eventuale #Covid lo… - 18Girin : @Uther_Raffaele Non ci sono dosi Uther. Abbiamo terminato le scorte, nel. Mese di Gennaio ne arriveranno (per ora)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid avanza Nel Catanzarese - Il Covid avanza a Lamezia, dieci locali chiusi in pochi giorni a causa di contagi tra dipendenti LaC news24 Il Covid avanza ancora: 202 due decessi e aumentano ancora ricoveri e terapie intensive Sono 78.313 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mai così tanti da inizio pandemia. I tamponi eseguiti sono stati 1.034.677 per un tasso di positività che si attesta al 7,6%.

Covid: terapie intensive al 13% in Abruzzo, oltre la soglia altre 12 regioni e province autonome L' Abruzzo e altre 12 regioni e province autonome hanno superato la prima soglia di allerta per le terapie intensive occupate dal Covid. Lo ha confermato l'agenzia nazionale per i servizi ...

Sono 78.313 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mai così tanti da inizio pandemia. I tamponi eseguiti sono stati 1.034.677 per un tasso di positività che si attesta al 7,6%.L' Abruzzo e altre 12 regioni e province autonome hanno superato la prima soglia di allerta per le terapie intensive occupate dal Covid. Lo ha confermato l'agenzia nazionale per i servizi ...