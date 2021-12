Guido Rocca e le vibrazioni d’arte a Two Creation

(Di martedì 28 dicembre 2021) La rivista “Albatros” ha nominato, uno dei maggiori esponenti dell’arte come soluzione sociale e dell’astrattismo contemporaneo Italiano. Il pittore milanese è molto apprezzato anche negli Stati Uniti ed è apparso più volte su “Art Insider”. La galleriae design Twodi Milano, in Via della Spiga, 22 ha inaugurato il 15

Advertising

MartinGConde : RARA 2021. Arch. Guido Fiorini, Quadrivio No. 31 (27/ 05/1934). Progetto I Fori Imperiali, 1998-2001. F. Rutelli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Rocca

Fidelity News

Sul gradino più alto c'è un pareggio tra Bolgheri Sassicaia 2017 - Tenuta San, Toscana - e ... Marche - e Chianti Classico Gran Selezione - Sergio Zingarelli 2016,delle Macie.È stata inaugurata con successo, lo scorso 15 dicembre, la nuova mostra del pittore. La location scelta è Two Creation , galleria d'arte e design che si trova a Milano , in Via della Spiga 22. Le opere dirimarranno esposte nel corso di tutto il 2022 e ...Approvato il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Scandiano. L’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Nasciuti (foto) ha annunciato nessun aumento delle imposte, il mantenimento delle ri ...Tra le mostre imperdibili di questo periodo c'è sicuramente quella del talentuoso pittore Guido Rocca a Milano, presso lo spazio Two Creation. Visitabile per tutto il 2022 ...