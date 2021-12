GF Vip, Katia Ricciarelli esagera con Lulù: “È una carogna” (Di martedì 28 dicembre 2021) Com’è noto a chi segue il Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli non ha mai avuto simpatia nei confronti delle Salassié. Soprattutto con Lulù, la soprano è stata spesso molto cattiva. E anche ieri sera ha approfittato per scagliarsi contro di lei – nonché contro tutte e tre le sorelle italo-etiopi – per difendere l’amica Manila Nazzaro, che durante la puntata è stata attaccata con forza da Clarissa Salassié, la quale dallo studio le ha dato della falsa che parla male di tutti dietro le loro spalle. “Voglio vedere quando sono nominabili, Lulù è una carogna, non so Manuel come fa a stare con lei, tre carognette sono..”, ha dichiarato Katia parlando con Manila. La Nazzaro ha poi ribadito che la ragazza più buona della Casa è Sophie, e la Ricciarelli ne ha convenuto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 dicembre 2021) Com’è noto a chi segue il Grande Fratello Vip 6,non ha mai avuto simpatia nei confronti delle Salassié. Soprattutto con, la soprano è stata spesso molto cattiva. E anche ieri sera ha approfittato per scagliarsi contro di lei – nonché contro tutte e tre le sorelle italo-etiopi – per difendere l’amica Manila Nazzaro, che durante la puntata è stata attaccata con forza da Clarissa Salassié, la quale dallo studio le ha dato della falsa che parla male di tutti dietro le loro spalle. “Voglio vedere quando sono nominabili,è una, non so Manuel come fa a stare con lei, tre carognette sono..”, ha dichiaratoparlando con Manila. La Nazzaro ha poi ribadito che la ragazza più buona della Casa è Sophie, e lane ha convenuto ...

